В Минске прокуратура потребовала почистить крыши и фасады от сосулек и снега

В Минске выявили факты некачественной очистки крыш домов от наледи и сосулек, сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.
Так, прокурорская проверка обнаружила факты непринятия мер по очистке крыш домов от наледи и сосулек со стороны ЖКХ и собственников. В ведомстве назвали недостаточными меры по благоустройству и содержанию зданий на улицах Богдановича, Интернациональной, Комсомольской, Революционной и Зыбицкой.
Предписания вынесены в адрес директоров обслуживающих организаций, в том числе коммунальных служб. Прокуратура потребовала, чтобы немедленно были очищены крыши и фасады зданий от снега, наледи и сосулек.
— Акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме, выявленные нарушения устранены, — констатировали в пресс-службе.
Также белорусам напомнили, что, проходя вдоль зданий или паркуя авто, нужно сначала убедиться в безопасности этого. На крышах не должно быть снежных шапок и громоздких сосулек. Нельзя заходить за огражденные лентой зоны. А об опасных сосульках нужно сообщать по номеру 115.
Напомним, в минувшие выходные упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку. Затем СК сделал заявление после ЧП с падением глыбы снега с крыши на девушку в Минске. А еще ЖКХ сказало про 30 опасных зон в Минске после падения снега с крыши Dana Mall.
Еще в Минске изменения по оплате электроэнергии в многоэтажках начнут действовать с 1 марта 2026 года.