В Минске прокуратура потребовала почистить крыши и фасады от сосулек и снега

Также белорусам напомнили, что, проходя вдоль зданий или паркуя авто, нужно сначала убедиться в безопасности этого. На крышах не должно быть снежных шапок и громоздких сосулек. Нельзя заходить за огражденные лентой зоны. А об опасных сосульках нужно сообщать по номеру 115.