В Сириусе создают технологию индивидуального протезирования клапана сердца

«Особенностью технологии являются не только экспериментальные исследования и аддитивное производство, но и компьютерное моделирование поведения имплантов в аорте для прогнозирования их биомеханического поведения и расчета гемодинамических характеристик. Таким образом, мы можем сначала спроектировать имплант с учетом различных параметров на основе собственного разработанного программного обеспечения, смоделировать его поведение в фиброзном кольце пациента, а затем изготовить на опытном производстве», — рассказал руководитель научной группы Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», доктор физико-математических наук Алексей Кучумов, чьи слова приводит пресс-служба федеральной территории.