Страдающий шизофренией экибастузец избил жену чайником

Конфликт с супругой произошел в сентябре 2025 года, когда та вернулась с работы. Муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал высказывать претензии на почве ревности. В результате он схватил чайник и нанес два удара по голове женщины. Она упала без сознания и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
В отношении мужчины из Экибастуза было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Однако судебное разбирательство длилось недолго. Экибастузский городской суд постановил назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
Потерпевшая, которая была замужем за мужчиной более 35 лет, попросила пожизненно отправить его на лечение. Ее дочь, являющаяся опекуном отца, также поддержала это решение. Она пояснила, что отец регулярно избивает мать.