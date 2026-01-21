Страдающий шизофренией экибастузец избил жену чайником

Конфликт с супругой произошел в сентябре 2025 года, когда та вернулась с работы. Муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал высказывать претензии на почве ревности. В результате он схватил чайник и нанес два удара по голове женщины. Она упала без сознания и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.