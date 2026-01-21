Ричмонд
В 2025 году в Иркутской области на 7% снизился уровень преступности

Следователи фиксируют спад «бытовых» преступлений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году в Иркутской области на 7% снизился уровень преступности. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4%, а убийств — на 3%.

— Также следователи фиксируют спад «бытовой» преступности. Жители Приангарья стали реже совершать правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал руководитель регионального управления СКР, генерал-майор юстиции Анатолий Ситников на пресс-конференции.

Также на мероприятии Анатолий Ситников уделил внимание теме борьбы с коррупцией, нелегальной миграции и расследованию резонансных дел.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском завели уголовное дело из-за холодных квартир в доме для переселенцев. Жители пожаловались на аномально низкую температуру в квартирах, которая не соответствует норме.