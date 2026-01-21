Жителя Иркутской области заблокировали в компьютерной игре, где он вложил деньги

Разразился скандал в масштабе этой игровой платформы, и выяснились интересные факты. Иркутянин вложил в проект около 150 тысяч рублей, покупая амуницию для своего персонажа. Как говорят геймеры — «прокачивал» его. Деньги возврату не подлежали, но почему? Ведь по большому счету персонаж — пусть виртуальное, но имущество игрока, оплаченное им легальным путем. Но сейчас ситуация в игровом пространстве России такова, что подобные цифровые активы, их еще называют бестелесное имущество, владельцу в полной мере не принадлежат.