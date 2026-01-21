Аграрии Ростовской области столкнулись с проблемами при продлении кредитов

Аграрии Ростовской области, пострадавшие из-за весенних заморозков и летней засухи, столкнулись с проблемами при продлении льготных кредитов. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Уже начали первую пролонгацию кредитов. На сегодняшний день пролонгировано 34 льготных кредита, а всего планируется 89. Но столкнулись с проблемой: условия получения поддержки слишком жесткие, — отметил Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, аграриям фактически нужно оказаться на грани банкротства, чтобы получить помощь. Кредиты могут продлить только при наличии документов, подтверждающих трудную ситуацию. В частности, в обязательном порядке необходимо предоставлять акты списания сельхозкультур из-за ЧС природного характера федерального уровня.
— Такой подход установлен федеральным законодательством. Акты списания оформлены не у всех пострадавших. Поручил детально разобраться. Решением вопроса может быть изменение условий на федеральном уровне. Задача — помогать бизнесу заранее, а не ждать, когда возникнут критические сложности, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
