Аграрии Ростовской области столкнулись с проблемами при продлении кредитов

— Такой подход установлен федеральным законодательством. Акты списания оформлены не у всех пострадавших. Поручил детально разобраться. Решением вопроса может быть изменение условий на федеральном уровне. Задача — помогать бизнесу заранее, а не ждать, когда возникнут критические сложности, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.