В МВД рассказали, как защитить бизнес от киберугроз

В ведомстве рассказали, что также нужно включить двухфакторную аутентификацию везде, а в качестве второго фактора использовать биометрию. Кроме того, важным фактором в защите от киберугроз является своевременное обновление системы, создание резервных копий и замена пароля на альтернативные методы входа.