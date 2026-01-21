«Не папки и цифры, а судьбы людей»: глава полиции Алматы обратился к следствию

Разговор получился предельно предметным — о качестве расследований, законности и личной ответственности каждого, кто принимает процессуальные решения, передает DKNews.kz.
Совещание прошло в рамках ознакомления с текущей деятельностью подразделений. Основной акцент был сделан не на формальные показатели, а на реальные результаты работы следствия и дознания — от сроков расследования до отношения к людям, вовлечённым в уголовный процесс.
Закон и права граждан — без компромиссов.
В ходе встречи были чётко обозначены ключевые приоритеты: неукоснительное соблюдение законности, защита конституционных прав граждан, объективность и полнота расследования, а также персональная ответственность каждого сотрудника за свои решения.
Отдельное внимание уделили срокам расследования уголовных дел и законности принимаемых процессуальных решений. Руководство департамента подчеркнуло: затягивание дел, формальный подход и равнодушие к участникам процесса недопустимы.
Не осталась без внимания и культура общения с гражданами. Следователь и дознаватель — зачастую первые представители государства, с которыми сталкивается человек в сложной жизненной ситуации. От их поведения напрямую зависит уровень доверия к полиции в целом.
«Не папки и цифры, а судьбы людей».
Глава департамента особо подчеркнул, что за каждым уголовным делом стоят конкретные человеческие судьбы — потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Формальный подход в этой сфере, по его словам, разрушает веру в справедливость и закон.
«Следователь и дознаватель работают не с папками и цифрами, а с человеческими судьбами. От качества вашей работы зависит защита прав граждан, их вера в справедливость и закон. Мы обязаны действовать строго в рамках закона, профессионально и честно, потому что за нами — ответственность перед людьми и государством», — заявил Айдын Кабдулдинов.
Контроль и профессиональный рост.
По итогам встречи руководитель департамента поставил конкретные задачи: усилить контроль за качеством расследования уголовных дел, повысить профессиональный уровень сотрудников и полностью исключить любые нарушения прав участников уголовного процесса.
В полиции подчёркивают, что подобные встречи будут продолжены. Их цель — не отчёт ради отчёта, а формирование сильной, профессиональной и ориентированной на человека следственной системы, где закон — не декларация, а ежедневный принцип работы.