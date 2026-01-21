«Не папки и цифры, а судьбы людей»: глава полиции Алматы обратился к следствию

«Следователь и дознаватель работают не с папками и цифрами, а с человеческими судьбами. От качества вашей работы зависит защита прав граждан, их вера в справедливость и закон. Мы обязаны действовать строго в рамках закона, профессионально и честно, потому что за нами — ответственность перед людьми и государством», — заявил Айдын Кабдулдинов.