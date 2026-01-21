Ричмонд
Огромные навалы мусора убрали в Хужире на Байкале после проверки прокуратуры

Из-за плохого контроля местных властей образовалась свалка на 5 тысячах кв.метров.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 января. В Хужире на острове Ольхон площадка для складирования мусора превратилась в несанкционированную свалку из-за ненадлежащего контроля со стороны местных властей. Факт навалов отходов выявили сотрудники прокуратуры во время проверки.

Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, сотрудники ведомства установили, что на территории поселка организована площадка временного накопления ТКО, осуществляющая деятельность в период отсутствия сообщения с материковой частью области.

Для сведения: в поселке Хужир кроме указанной площадки эксплуатируется еще 13 мест накопления ТКО.

В связи с выявленным фактом навалов мусора прокуратура подала иск в суд, после чего администрация Ольхонского района организовала работы по вывозу мусора на полигон в м. Имел-Кутул, площадка площадью 5 тысяч кв.метров полностью очищена.

Ранее сообщалось, что свалка отходов лесопиления ликвидирована в Казачинско-Ленском районе после проверки прокуратуры. Объём вывезенных материалов деревообработки превысил 550 кубов.