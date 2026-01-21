Ричмонд
В Узбекистане появится Региональная академия спортивных единоборств

Цель — популяризация спортивной борьбы. До конца года как минимум в одной школе каждого района и города откроют клубы по борьбе.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут Региональную академию спортивных единоборств. Задачи по популяризации этого направления обсудили в числе других вопросов в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь шла о результатах работы в сфере спорта в 2025 году, итогах крупных соревнований и задачах на 2026-ой.

«Отмечено, что в последние годы Узбекистан занимает устойчивые и сильные позиции в спортивной борьбе как в регионе, так и в мире. В целях дальнейшей популяризации этого направления предусмотрено создание Региональной академии спортивных единоборств», — говорится в сообщении.

Начиная с этого года, на постоянной основе в республике будут проводить:

Кубок Президента;

турнир «Узбекистон ботирлари»;

Кубок Генерального прокурора;

соревнования по борьбе среди военнослужащих.

«В 2026 году в строящихся в регионах школах наряду с национальным курашем начнется подготовка спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. К концу года как минимум в одной школе каждого района и города будут открыты клубы по борьбе», — говорится в сообщении.