В Узбекистане появится Региональная академия спортивных единоборств

«В 2026 году в строящихся в регионах школах наряду с национальным курашем начнется подготовка спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. К концу года как минимум в одной школе каждого района и города будут открыты клубы по борьбе», — говорится в сообщении.