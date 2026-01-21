Ричмонд
Белорусские фристайлисты получили еще две лицензии на Олимпиаду-2026 в Италии

Белорусская олимпийская сборная увеличилась до семи спортсменок.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские фристайлисты получили еще две лицензии на Олимпийские игры, которые стартуют 6 февраля в Италии, сообщили в НОК.

«Возможность выступить на предстоящих стартах в фристайле теперь есть у Анны Деруго и Анастасии Андрияновой», — рассказали в НОК.

В лыжной акробатике белорусские фристайлисты выставят на Играх три спортсменки, ведь ранее лицензию получила олимпийская чемпионка Анна Гуськова.

Таким образом, состав белорусской сборной на Олимпиаду увеличился до семи человек и все они женщины. Кроме фристайлисток в Италии выступят Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание). Здесь подробности отбора.

