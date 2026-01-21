Депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев обратился к Екатерине Мизулиной с жалобой на Искусственный интеллект. Он обратил внимание главы Лиги безопасного интернета на отказ голосового помощника исполнить для ребенка песню «День Победы».
Голосовая станция мотивировала вой отказ фразой, что «эта песня не для детских ушей». Такая ситуация вызвала у краевого депутата недоумение и беспокойство. Он пояснил, что эта песня является неотъемлемой частью патриотического воспитания детей, ее исполняют на всех официальных мероприятиях.
«Я даже не поверила, поэтому мы решили все проверить. Песня “День Победы” действительно ограничена для прослушивания если включен детский режим и нейросеть распознает голос маленького ребенка. Голосовой помощник говорит, что песню можно якобы слушать только вместе с родителями», — говорит Екатерина Мизулина.
Она напомнила, что песня «День Победы» написана в память о великих подвигах дедов и прадедов, наполнена любовью к Родине и уважением к солдатам.
«На ней выросло не одно поколение россиян. Эти ноты и слова у нас в крови. Но нейросеть почему-то считает иначе. Что следующим подпадет под цензуру Яндекса? Гимн России?», — задается вопросом в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.