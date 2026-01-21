Ричмонд
Узбекские гроссмейстеры — в тройке лидеров Tata Steel Chess Masters 2026

Гроссмейстеры из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров заняли вторую и третью строчку лидеров турнира Tata Steel Chess Masters 2026. Первое место за американцем Хансом Ниманом.

Источник: Курсив

Ранее Абдусатторов белыми фигурами одержал победу над представителем Чехии Нгуен Тай Дай Ваном. По итогам трех туров узбекистанец набрал три очка.

Стабильное выступление демонстрирует и победитель Кубка мира Жавохир Синдаров. В очередном туре он обыграл немца Маттиас Блюбаум. До этого узбекистанец сыграл вничью с действующим чемпионом мира Гукеш Доммараджу.

В пятом туре Нодирбек Абдусатторов сыграет с Хансом Ниманном, а Жавохир Синдаров встретится с Ягызом Кааном Эрдогмушем.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Нодирбек Абдусатторов вышел в финал чемпионата мира по Freestyle Chess.