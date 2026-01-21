Узбекские гроссмейстеры — в тройке лидеров Tata Steel Chess Masters 2026

Ранее Абдусатторов белыми фигурами одержал победу над представителем Чехии Нгуен Тай Дай Ваном. По итогам трех туров узбекистанец набрал три очка.
Стабильное выступление демонстрирует и победитель Кубка мира Жавохир Синдаров. В очередном туре он обыграл немца Маттиас Блюбаум. До этого узбекистанец сыграл вничью с действующим чемпионом мира Гукеш Доммараджу.
В пятом туре Нодирбек Абдусатторов сыграет с Хансом Ниманном, а Жавохир Синдаров встретится с Ягызом Кааном Эрдогмушем.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Нодирбек Абдусатторов вышел в финал чемпионата мира по Freestyle Chess.