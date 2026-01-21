Бектенов дал МВД месяц на разработку плана по борьбе с мошенниками

На заседании Курултая еще раз отмечена актуальность и первостепенность принципа «Закон и порядок». Необходимо усилить проводимую работу. Министерству внутренних дел в срок до 20 февраля совместно с заинтересованными государственными органами выработать системные меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества в социальной, экономической и цифровой сферах, — заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.