Бектенов дал МВД месяц на разработку плана по борьбе с мошенниками

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время заседания правительства дал МВД месяц на разработку плана по борьбе с мошенничеством, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: Nur.kz

На заседании Курултая еще раз отмечена актуальность и первостепенность принципа «Закон и порядок». Необходимо усилить проводимую работу. Министерству внутренних дел в срок до 20 февраля совместно с заинтересованными государственными органами выработать системные меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества в социальной, экономической и цифровой сферах, — заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства отметил, что в Казахстане следует разработать дополнительные меры по пресечению иммиграционного мошенничества и каналов незаконной легализации иностранных граждан.

«Мы должны проводить постоянную работу на всех уровнях по соблюдению принципа верховенства закона и неотвратимости наказания за правонарушения», — подчеркнул премьер-министр.