Петкевич: в стране есть запасы лекарств, несмотря на санкции

Сегодня проходит Совместное заседание обеих палат белорусского парламента, в центре внимания — социальная сфера страны в современных условиях, передает корреспондент Sputnik.
«С санкциями Беларусь совершенно несправедливо столкнулась даже в такой гуманитарной сфере, как обеспеченность лекарственными препаратами», — заявила вице-премьер.
По ее словам, в настоящее время запасы основных лекарственных препаратов на уровне трехмесячного запаса держатся по ряду позиций. Имеются и шестимесячные запасы лекарств.
«Министерство здравоохранения эту тему отслеживает на регулярной основе», — отметила вице-премьер.
Отечественные лекарства
Петкевич отдельно остановилась на вопросе развития отечественной фармацевтической промышленности, отметив, что это вопрос национальной безопасности.
«В Беларуси один из самых высоких по сравнению с сопредельными государствами уровень обеспеченности собственными лекарственными препаратами. Очень многие задаются вопросом, надо ли, не надо. Но это вопрос просто национальной безопасности, мы ни от кого не зависим, а второе, это вопрос цены», — сказала она.
Даже импортные лекарства становятся дешевле, когда есть отечественные конкуренты.
«Сегодня в денежном выражении обеспеченность отечественными лекарственными препаратами составляет 50%. В аптечной сети 65% занимают наши отечественные препараты, а в госпитальной — более 80%», — сказала она.
По словам вице-премьера, когда-то Беларусь начинала с двух фармацевтических предприятий. Сегодня в стране более 50 лицензиатов, в портфеле которых более 1800 наименований. Только в 2025 году в Беларуси зарегистрировано 55 новых лекарственных препаратов.