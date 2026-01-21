После трагедии в Кузбассе врачи назвали причины гибели младенцев

В этот же день СУ СК России по Кемеровской области начал проверку. Главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от занимаемой должности. Уже на следующий день его, а также и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Алексея Эмиха задержали по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.