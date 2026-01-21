После трагедии в Кузбассе врачи назвали причины гибели младенцев

Борьба за хрупкую жизнь
Основные причины гибели детей в первую неделю их жизни тесно связаны с проблемами во время беременности, родов и самой первой адаптацией малыша к внеутробной жизни.
По данным воронежского Минздрава, чаще всего смерть младенца наступает из-за врождённых аномалий или пороков развития. Это тяжёлые структурные или хромосомные дефекты, несовместимые с жизнью или требующие немедленного хирургического вмешательства.
Не менее частой причиной являются осложнения, связанные с недоношенностью, особенно экстремальной (меньше 28 недель). В этом случае органы и системы малыша не успевают созреть для жизни вне матки.
Гибель младенца также может наступить из-за различных инфекций. В их числе сепсис, пневмония, менингит. В Минздраве отмечают, что особенно опасны ранние инфекции, проявившиеся в первые 72 часа после рождения ребёнка. Зачастую они являются следствием внутриутробного заражения.
Опасны для жизни новорождённого интранатальные осложнения и перинатальная асфиксия. Они связаны с недостатком кислорода при беременности, во время родов или сразу после них, что приводит к повреждению жизненно важных органов — мозга, сердца, почек. Возникнуть гипоксия может из-за отслойки плаценты, выпадения пуповины, длительных или осложнённых родов, тяжёлой материнской анемии или гипертензии, а также других осложнений беременности, способствующих хроническому нарушению маточно-плацентарного кровотока и хронической гипоксии плода.
Дистресс-синдром вызван дефицитом сурфактанта (поверхностно-активным веществом, покрывающим стенки дыхательных пузырьков — альвеол), что приводит к спадению альвеол и тяжёлой дыхательной недостаточности.
Кроме того, жизнь младенца может оборваться из-за осложнений беременности. К ним относятся внутриутробная задержка роста плода, резус-конфликт с развитием тяжёлой гемолитической болезни новорождённых, врождённые инфекции (TORCH-комплекс): цитомегаловирус, токсоплазмоз и другие.
Как отмечают в Минздраве, чем меньше срок беременности и масса тела малыша при рождении, тем выше риск летальности.
Девять смертей за несколько дней
О массовой гибели новорождённых в новокузнецком в роддоме стало известно 13 января. В период с 1 декабря по 11 января, по данным министерства здравоохранения Кузбасса, в акушерском стационаре приняли 234 родов.
На лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии находились 32 малыша. Состояние 17 из них врачи оценивали как крайне тяжёлое из-за тяжёлой внутриутробной инфекции. Почти все дети появились на свет раньше срока, многие — с экстремально низким весом. Спасти удалось, к сожалению, не всех новорождённых. В течение новогодних праздников девять малышей погибли.
После того, как история получила огласку роддом прекратил госпитализацию беременных и рожениц. Причиной, как сообщили в медицинском учреждении, послужило превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией. Четыре ребёнка, находящихся в тяжёлом состоянии, были переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского.
В этот же день СУ СК России по Кемеровской области начал проверку. Главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от занимаемой должности. Уже на следующий день его, а также и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Алексея Эмиха задержали по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
15 января стало известно, что Виталию Хераскову судом было предъявлено обвинение в халатности. В связи с этим до 13 марта 2026 года его отправили под домашний арест. Алексею Эмиху избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Свою вину сотрудники медицинского учреждения не признают. Главврач также полностью отвергает обвинения в адрес врачей. По его словам, с конца декабря в роддоме родилось много недоношенных детей с патологиями. Все случаи разные и не являются взаимосвязанными.
Днём ранее в Новокузнецк для оценки работы роддома направили специальную комиссию, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. В число экспертов вошли представители Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
19 января стало известно, что суд приостановил работу роддома № 1 на 90 дней. Причиной послужило то, что при проведении эпидемиологического расследования в деятельности акушерского стационара выявили нарушения в сфере соблюдения санитарного законодательства и обеспечения безопасности здоровья человека при оказании услуг населению.
Защита медицинского учреждения вину юридического лица признала. В течение трёх месяцев в больнице планируют провести ремонт и устранить недочёты.
По мере того, как история приобретала общественный резонанс, вскрывались новые подробности того, что творилось за стенами роддома. Как оказалось, пациентки акушерского стационара жаловались на работу его персонала ещё в 2018 году. По словам женщин, в медучреждении ещё тогда царила антисанитария. Также они рассказывали о грубом отношении со стороны медперсонала, давлении на живот для ускорения родов, работе санитарок вместо медсестер и использовании устаревшего оборудования при наличии нового.
На фоне трагедии было принято решение о проведении проверок во всех родильных отделениях и перинатальных центрах Кемеровской области. Они пройдут до 9 февраля 2026 года.
Кроме того, на днях губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что ситуация в роддоме № 1 показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, а также медицинского контроля за будущими мамами.
Расследование трагедии в новокузнецком роддоме, которое позволит определить причины гибели девяти младенцев, продолжается.