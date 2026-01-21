На Дороге Дружбы в Перми появился непрерывный мобильный интернет

— Для тысяч жителей Перми Дорога Дружбы — это ежедневный маршрут, и наша ключевая задача — сделать его комфортным и современным. Качество жизни и работы в городе во многом зависит от таких, казалось бы, привычных вещей, как стабильная связь в пути. Теперь жители Гайвы и всего Орджоникидзевского района могут с комфортом в дороге пользоваться всеми цифровыми сервисами, общаться с близкими и не бояться, что разговор оборвется на полуслове, — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.