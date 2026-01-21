«Обращения о недостаточно теплых батареях и отсутствии тепла в отдельных комнатах». ЖКХ сказало о жалобах минчан после порыва теплотрассы

Напомним, авария на теплотрассе в Минске произошла 19 января и оставила без тепла и горячей воды жителей Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы. А накануне Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске, где задействовали более 170 человек.