«Обращения о недостаточно теплых батареях и отсутствии тепла в отдельных комнатах». ЖКХ сказало о жалобах минчан после порыва теплотрассы

В ЖКХ сказали, на что жалуются минчане после порыва теплотрассы, вызвавшего проблемы с отоплением и горячей водой в пяти районах. Актуальную ситуацию в ЖКХ № 1 Московского района Минска рассказали телеканалу «Первый информационный».
Напомним, авария на теплотрассе в Минске произошла 19 января и оставила без тепла и горячей воды жителей Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы. А накануне Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске, где задействовали более 170 человек.
Уже в среду, 21 января, рассказали, что основные работы на поврежденном участке тепломагистрали в Минске завершились. Работая в круглосуточном режиме, энергетики закончили сварочные работы и установили новый элемент теплопровода.
— Ведется процесс заполнения трубопровода сетевой водой для включения тепломагистрали, — рассказали в эфире телеканала.
Также сказали о завершении работ по восстановлению систем теплоснабжения в жилых домах, в том числи развоздушили систему и восстановили температурные режимы в квартирах.
По словам замдиректора ЖКХ № 1 Московского района Минска Дениса Федорова, после порыва теплотрассы открыли горячую линию, на которую поступают единичные обращения от минчан с жалобами на недостаточный прогрев отопительных приборов или отсутствие отопления в отдельных комнатах.
— Данные заявки единичны, они своевременно и оперативно отрабатываются в круглосуточном режиме, — прокомментировал представитель ЖКХ.
В свою очередь в «Белэнерго» обратили внимание, что для устранения порыва тепломагистрали одновременно работали по 5 — 7 бригад энергетиков в круглосуточном режиме, сообщили на СТВ.
— Целостность магистрали на данный момент полностью восстановлена. Установлен поврежденный элемент, представляющий собой достаточно сложное компенсационное устройство. Также практически завершено заполнение тепломагистрали теплоносителем, — уточнил Юрий Шмаков, первый заместитель гендиректора — главный инженер «Белэнерго».
Здесь «Минскэнерго» сказало, что происходит с отоплением после аварии на теплотрассе.
Кроме того, минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе: «Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах».
Еще в Минске изменения по оплате электроэнергии в многоэтажках начнут действовать с 1 марта 2026 года.
Также в Минске прокуратура потребовала почистить крыши и фасады от сосулек и снега.