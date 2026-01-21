Самарские «Крылья Советов» продолжают выплачивать огромные долги

В январе 2026 года «Крылья Советов» перечислили в счёт долга ещё 54 млн рублей. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
«В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств ещё на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей — исполнительский сбор», — цитирует информагентство пресс-релиз.
Ранее 30 декабря 2025 года футбольный клуб выплатил 535 млн рублей. Долг образовался ещё в 2011 году, когда «КС» взял у «Новикомбанка» льготные кредиты на 979 млн рублей. Отдать их планировали в 2015 году — но так и не отдали. А в 2016 году долг выкупила компания «РТ-Капитал», которая в итоге и потребовала взыскать его через суд — с накопившимися процентами.
Губернатор Вячеслав Федорищев высказывал надежду, что всю сумму удастся отдать еще до конца 2025 года. Однако этого не случилось — погасили лишь примерно половину. Как и когда будут отдавать другую — пока неизвестно.