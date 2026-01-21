Самарские «Крылья Советов» продолжают выплачивать огромные долги

Ранее 30 декабря 2025 года футбольный клуб выплатил 535 млн рублей. Долг образовался ещё в 2011 году, когда «КС» взял у «Новикомбанка» льготные кредиты на 979 млн рублей. Отдать их планировали в 2015 году — но так и не отдали. А в 2016 году долг выкупила компания «РТ-Капитал», которая в итоге и потребовала взыскать его через суд — с накопившимися процентами.