Магнитная буря продолжается на Земле на умеренном уровне

Из графика лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН следует, что ее длительность составляет уже более 36 часов.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле не затихает, ее уровень в настоящее время оценивается как G2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«Продолжается магнитная буря», — сказали в институте.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН следует, что магнитная буря продолжается уже более 36 часов.

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.