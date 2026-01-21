Магнитная буря продолжается на Земле на умеренном уровне

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле не затихает, ее уровень в настоящее время оценивается как G2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«Продолжается магнитная буря», — сказали в институте.
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН следует, что магнитная буря продолжается уже более 36 часов.
Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.