Самарцы заметили бегающих возле школы лис

В январе 2026 года в Самаре лисы часто стали появляться в разных местах города. В этот раз диких животных заметили возле школы № 26. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Самары и области».
Судя по опубликованному видео, возле учебного заведения по тропинкам следом друг за другом пробежали две лисы. Самарцы беспокоятся из-за появления диких животных в городе и просят жителей быть бдительными.
В тех районах областного центра, где раньше видели лис, ввели карантин из-за бешенства животных. В Октябрьском районе он действует с 16 января, а в Красноглинском районе — с 19 числа. Связан ли он именно с лисами, точно неизвестно.