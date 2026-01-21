Ричмонд
Самарцы заметили бегающих возле школы лис

В Самаре все чаще замечают лис, в двух районах введены карантины по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года в Самаре лисы часто стали появляться в разных местах города. В этот раз диких животных заметили возле школы № 26. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Самары и области».

Судя по опубликованному видео, возле учебного заведения по тропинкам следом друг за другом пробежали две лисы. Самарцы беспокоятся из-за появления диких животных в городе и просят жителей быть бдительными.

В тех районах областного центра, где раньше видели лис, ввели карантин из-за бешенства животных. В Октябрьском районе он действует с 16 января, а в Красноглинском районе — с 19 числа. Связан ли он именно с лисами, точно неизвестно.