Дискуссию из-за выброшенного на помойку хлеба развернули волгоградцы

«Разве нельзя создать фонд, куда магазины будут приносить товар с маленьким сроком годности? Разве можно выбрасывать хлеб, когда есть бедные и голодные люди? В деревнях хлеб могут брать животным, если товары, у которых подходит к концу срок годности, продавать со скидкой», — предлагается в паблике.