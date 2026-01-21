Дискуссию из-за выброшенного на помойку хлеба развернули волгоградцы

Коробки, полные батонов и буханок хлеба засняли жители Волжского на мусорке рядом с одним из местных супермаркетов.
Снимок разместили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Волжский», автор которого возмущен: такую же картину наблюдали горожане и накануне. Похоже, продукты вот так выбрасывают здесь каждый день.
«Разве нельзя создать фонд, куда магазины будут приносить товар с маленьким сроком годности? Разве можно выбрасывать хлеб, когда есть бедные и голодные люди? В деревнях хлеб могут брать животным, если товары, у которых подходит к концу срок годности, продавать со скидкой», — предлагается в паблике.
Под постом развернулась бурная дискуссия.
«Если на выброс товар, можно было бы сделать бесплатную полку в магазине. Люди бы разобрали. А так ужас, конечно», — пишет местная жительница.
Ей возражают: такой товар на полку выставлять нельзя: нагрянут общественники, Роспотребнадзор, да и прочие службы не дремлют из-за особо бдительных покупателей. И готов ли бизнес терять огромные деньги из-за таких бесплатных полок?
А один из горожан возмутился: кому хочет предложить просрочку автор: в детский дом или пенсионерам, а может быть, бомжам? Представьте, что будет с людьми, которым на стол попадет, скажем, хлеб с плесенью.
Сошлись спорщики в одном — вот так открыто выбрасывать хлеб на мусорку негоже.
«Хоть в мешки бы собрали», — предлагают волжане.
Ранее в Волгограде закрыли магазин на 15 суток за просроченные продукты.