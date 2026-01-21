РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 год

— Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано. На соответствие радиологическим показателям проведено 64 исследования по содержанию радона на открытой местности и в помещениях, 240 исследований проб воды, — подчеркнули в надзорном ведомстве.