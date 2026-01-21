Автострахование в Казахстане: что изменится для водителей с 2026 года

Лицензия страховщика. Убедитесь, что страховая компания имеет действующую лицензию, выданную Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).Условия страхового случая. В договоре должно быть четко прописано: в каких ситуациях вы получаете выплату, какие риски покрываются, а какие исключаются. Размер страховой суммы и лимиты. Проверьте максимальные выплаты по вашему полису. Коэффициенты бонус-малус (для обязательного страхования). Узнайте, какой класс страхования к вам применен, как ваши ДТП или иные критерии повлияли на формирование тарифа. Документы и процедура подачи заявки в случае страхового случая. Какие документы нужно предоставить, в какой срок нужно сообщить о событии, как будет проводиться оценка ущерба и куда обращаться в спорных случаяхПроверка данных при заключении договора страхования. Перед подписанием договора убедитесь, что все указанные вами сведения внесены правильно. К примеру, указан ли верно регион, где вы обычно используете автомобиль, специфика его использования и прочее. Если вы предоставили неправильные или недостоверные данные при заключении договора, страховая компания может отказать в выплате.