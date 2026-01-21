Выявлены «магнитные лавины», ускоряющие формирование вспышек на Солнце

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские и зарубежные астрофизики обнаружили при помощи зонда Solar Orbiter, что ключевую роль в формировании вспышек на Солнце и подпитке их изначальной энергией играют своеобразные «лавины» из пересоединений линий магнитного поля светила, происходящие в его короне. Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
«Это один из самых интересных научных результатов, полученных при помощи Solar Orbiter. При его помощи нам удалось раскрыть центральный механизм, порождающий вспышку, и выявить центральную роль лавиноподобного высвобождения энергии магнитного поля в ее формировании. Теперь нам интересно, характерно ли это для всех вспышек на Солнце, а также для вспышек на других звездах», — заявила соруководитель проекта Solar Orbiter в ЕКА Михо Жанвье, чьи слова приводит пресс-служба космического агентства.
Как отмечают ученые, Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно «перемешиваются», что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.
Космической обсерватории Solar Oribter впервые удалось детально изучить процессы, предваряющие формирование этих катаклизмов на Солнце, в ходе одного из сближений со светилом, которое произошло в конце сентября 2024 года. В этот момент по счастливому стечению обстоятельств на Солнце начала формироваться одна из мощных вспышек, что позволило зонду проследить за предваряющими ее процессами в короне при помощи ультрафиолетовой камеры EUI и трех других научных инструментов.
Полученные этими приборами снимки и данные показали, что примерно за 40 минут до начала вспышки в короне появляется яркая магнитная «петля», которая затем деформируется и становится нестабильной, что приводит к пересоединению линий магнитного поля в одном из ее участков и высвобождению энергии. В результате этого возникает лавинообразная серия из пересоединений, нарастающих по масштабам и объемам выделенной энергии, что в конечном итоге порождает вспышку на поверхности светила.
Эти процессы сопровождаются «разгоном» частиц плазмы до околосветовых скоростей, порядка 430−540 млн км/ч, и выделению ими мощнейших пучков рентгеновских лучей, причем эти процессы продолжаются некоторое время и после формирования солнечной вспышки. Как именно магнитные лавины порождают эти вспышки рентгена, ученые пока не могут сказать, но надеются, что последующие наблюдения раскроют механизм их возникновения.
О миссии Solar Orbiter.
Solar Orbiter — совместный проект NASA и Европейского космического агентства стоимостью примерно $1,5 млрд. Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволяет аппарату сближаться с Солнцем на расстояние до 42 млн км.