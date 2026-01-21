Выявлены «магнитные лавины», ускоряющие формирование вспышек на Солнце

Полученные этими приборами снимки и данные показали, что примерно за 40 минут до начала вспышки в короне появляется яркая магнитная «петля», которая затем деформируется и становится нестабильной, что приводит к пересоединению линий магнитного поля в одном из ее участков и высвобождению энергии. В результате этого возникает лавинообразная серия из пересоединений, нарастающих по масштабам и объемам выделенной энергии, что в конечном итоге порождает вспышку на поверхности светила.