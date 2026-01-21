Глава Ростова прокомментировал ситуацию с отключением отопления в жилых домах

Новый дефект теплотрассы на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону устраняли всю ночь. Завершение работ находится на контроле, сообщил 21 января глава города Александр Скрябин.
— Руководитель АО «Теплокоммунэнерго» постоянно докладывает о ситуации. Завершение работ поручено контролировать заместителю по вопросам ЖКХ Станиславу Марченко, — прокомментировал Александр Скрябин.
Напомним, утром 21 января специалисты уже завершали сварочные работы, после этого должны начать заполнение системы и подачу тепла.
— У коммунальных служб стоит задача работать с каждым фактом отсутствия отопления или недостаточной температуры. В одних случаях речь идет о работе ресурсоснабжающих организаций, в других — о работе управляющих компаний. Сейчас департамент ЖКХ совместно с минЖКХ Ростовской области работает с УК и ТСЖ, — добавил Александр Скрябин.
