Бывший глава района Башкирии сел за коррупцию: недавно ему ужесточили наказание

В Башкирии усилили наказание бывшему главе администрации Мелеузовского района Рустэму Шамсутдинову. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
Первоначальный приговор Салаватского городского суда, вынесенный за получение взятки в особо крупном размере, предусматривал для бывшего чиновника 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф в пятикратном размере взятки (20 миллионов 325 тысяч рублей), а также запрет на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления сроком на 8 лет. Три квартиры общей стоимостью более 4 миллионов рублей, переданные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.
Рассмотрев апелляционные жалобу защиты и представление прокуратуры, Верховный суд республики изменил приговор. Судья исключил из числа смягчающих обстоятельств «активное способствование расследованию преступления». На этом основании срок лишения свободы был увеличен до 9 лет 8 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Напомним, в 2018 году бывший глава района оказал содействие коммерческой фирме в победе на аукционе за право аренды трех земельных участков рекреационного назначения, где строительство жилых домов запрещено. За общее покровительство и помощь в заключении договоров он потребовал в качестве взятки три квартиры в будущих домах. Для сокрытия преступления в отношении этих квартир были заключены фиктивные сделки с оформлением права собственности на подставных лиц для последующей передачи имущества близким родственникам чиновника.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.