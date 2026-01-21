Бывший глава района Башкирии сел за коррупцию: недавно ему ужесточили наказание

Напомним, в 2018 году бывший глава района оказал содействие коммерческой фирме в победе на аукционе за право аренды трех земельных участков рекреационного назначения, где строительство жилых домов запрещено. За общее покровительство и помощь в заключении договоров он потребовал в качестве взятки три квартиры в будущих домах. Для сокрытия преступления в отношении этих квартир были заключены фиктивные сделки с оформлением права собственности на подставных лиц для последующей передачи имущества близким родственникам чиновника.