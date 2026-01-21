В Перми не дали в 43 раза дороже перепродать котельную и газопровод

В Перми осталось без изменения решение Мотовилихинского районного суда о расторжении договора купли-продажи земельного участка, модульной газовой котельной и газопровода. Приобретенное частным лицом имущество передали муниципалитету.
В сентябре 2024 года бизнесмен приобрел у банкротящегося ООО ТПФ «Пассаж 1» объекты коммунальной инфраструктуры за 430 тыс. руб. Покупатель взял обязательство по снабжению теплом жилые дома и организации в Мотовилихинском районе по регулируемым тарифам, заключить соглашение с администрацией города и содержать объекты в рабочем состоянии.
В мае 2025 года объект коммунальной инфраструктуры вышел из строя, потребители перестали получать горячую воду. Собственник попытался перепродать имущество в 43 раза дороже ранее уплаченных им средств — за 18,8 млн руб. Неисполнением взятых обязательств заинтересовалась прокуратура.
Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и вынес решение о расторжении договора купли-продажи, передаче котельной, газопровода и земли в собственность муниципалитету с возмещением покупателю 430 160 ₽ из бюджета города.
Ответчик с принятым решением суда первой инстанции не согласился и направил апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Судебная коллегия согласилась с выводом районного суда о наличии недобросовестности в действиях ответчика.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации муниципалитет передал спорные объекты ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на период отопительного сезона.
Решение суда первой инстанции Пермский краевой суд оставил без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.