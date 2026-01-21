В Перми не дали в 43 раза дороже перепродать котельную и газопровод

В сентябре 2024 года бизнесмен приобрел у банкротящегося ООО ТПФ «Пассаж 1» объекты коммунальной инфраструктуры за 430 тыс. руб. Покупатель взял обязательство по снабжению теплом жилые дома и организации в Мотовилихинском районе по регулируемым тарифам, заключить соглашение с администрацией города и содержать объекты в рабочем состоянии.