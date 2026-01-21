Найден способ снизить риск осложнений при операциях на кишечнике

Анастомоз кишечника — это операция, во время которой хирург сшивает два конца кишки (или участки разных кишок), чтобы восстановить проход для пищи. Она нужна при удалении части кишечника из-за рака, травмы, воспаления или непроходимости. Без такой операции человек не сможет нормально переваривать и выводить пищу. Одним из возможных осложнений при такой операции может стать недостаточно герметичное соединение тканей.