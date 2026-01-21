Ричмонд
Найден способ снизить риск осложнений при операциях на кишечнике

Новый метод позволяет хирургу полностью визуально контролировать процесс сшивания тканей.

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Усовершенствованный способ хирургического соединения участков кишечника, позволяющий снизить риск послеоперационных осложнений, разработали и запатентовали в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ). Новый метод позволяет хирургу полностью визуально контролировать процесс сшивания тканей, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

Анастомоз кишечника — это операция, во время которой хирург сшивает два конца кишки (или участки разных кишок), чтобы восстановить проход для пищи. Она нужна при удалении части кишечника из-за рака, травмы, воспаления или непроходимости. Без такой операции человек не сможет нормально переваривать и выводить пищу. Одним из возможных осложнений при такой операции может стать недостаточно герметичное соединение тканей.

«Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, может найти применение при оперативном лечении заболеваний. Способ обеспечивает возможность шить в направлении “на себя” под полным визуальным контролем на всем протяжении шва», — говорится в документе.

Кроме этого, методика обеспечивает равномерное выворачивание краев кишечной стенки по всей линии соединения, исключая образование «заломов». Это происходит за счет поворота кишки во время сшивания тканей с помощью нити. В результате стык соединения получается ровным, что повышает герметичность и снижает риск послеоперационных осложнений.

Разработанный учеными способ предлагает использовать один ряд швов для соединения кишечной стенки, что является менее травматичным. Однако это создает несколько неудобств для хирурга, из-за чего он не всегда хорошо видит место шва. Новосибирские ученые предложили использовать нить для поворачивания частей кишечника во время операции, что позволяет хирургу хорошо видеть и аккуратно наложить швы.

Ученые проводили хирургические эксперименты для апробации методики на 40 кроликах калифорнийской породы. В результате предложенный способ показал эффективность. «Летальных исходов ни в одном случае не наблюдалось», — уточняется в патенте.