Музей из Пермского края вошел в топ-10 лучших в России

БЕРЕЗНИКИ, 21 января, ФедералПресс. В России обнародовали результаты четвертого рейтинга Национальной премии «Корпоративный музей». Его подготовили по итогам семи сезонов — с 2018 по 2025 годы. В рейтинг включили 30 лучших музеев из 240 учреждений, принимавших участие в премии. В топ-10 вошел музейно-выставочный центр «Уралкалия», который поднялся еще на одну ступеньку вверх и занял седьмое место.