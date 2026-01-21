Музей из Пермского края вошел в топ-10 лучших в России

«Наш музейно-выставочный центр ежегодно демонстрирует высокий уровень экспозиций и образовательных программ. Профессиональное признание подтверждает нашу приверженность сохранению и популяризации истории компании, а также вдохновляет продолжать делиться нашим наследием с будущими поколениями», — отметила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.
Она поблагодарила организаторов премии за высокую оценку проектов музеев компании, которые находятся в Березниках и Соликамска, и их вклада в развитие корпоративной культуры.
Отметим, что по сравнению с прошлым рейтингом музейно-выставочный центр калийного предприятия улучшил свои позиции, поднявшись на одну ступеньку вверх и разделив седьмое место с музейными комплексами таких компаний, как «Северский трубный завод» (Свердловская область) и «Газпром трансгаз Югорск» (ХМАО). Лидером же рейтинга снова стал Музей истории денег АО «Гознак» (Санкт-Петербург).
Напомним, в прошлом году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал лауреатом VII Национальной премии «Корпоративный музей». Его признали победителем в категории «Корпоративная социальная ответственность». Также музей стал дипломантом в номинации «Музейное мероприятие».