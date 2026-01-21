Сын Владимира Высоцкого поддержал идею памятника своему отцу в Омске

Сын барда и актера Владимира Высоцкого Никита одобрил идею установить памятник его прославленному отцу в Омске. Ранее о том, что в городе установят такой монумент, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
О своей поддержке Никита Высоцкий высказался в интервью ТАСС. По его словам, он всегда очень рад проектам, которые помогают сохранять добрую память о творчестве барда и актера в разных регионах России. А также он отметил, что с нетерпением ждет самого открытия.
Уже известно, что открытие объекта приурочат к знаковой дате, 25 июля, это день памяти актера, скончался он в 1980 году. Также открытие произойдет в год, на время которого Омск пользуется статусом Культурной столицы России.
Сам памятник станет подарком для города от члена Общественной палаты Вячеслава Марцинкевича. Работу над монументом поручили известному омскому скульптору Виктору Костенко.
Ранее «КП Омск» писала, что осенью в Омске 7 сентября установили постамент для памятника Феликсу Дзержинскому. А через четыре дня был открыт и сам памятник.