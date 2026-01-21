Ричмонд
Минздрав Беларуси сказал о запрете абортов в частных медцентрах

Минздрав: аборты в частных медцентрах планируют запретить в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси панируют запретить проведение абортов в частных медицинских центрах, пишет БелТА.

По словам министра здравоохранения Александра Ходжаева, сейчас в Беларуси проводится работа над изменением законодательства для запрета проведения абортов в частных медцентрах.

Данную норму включили в законопроект Кодекса о здравоохранении. Глава Минздрава также пояснил, что запретить аборты в частных медцентрах хотят в связи с тем, что результативность предабортного консультирования в госучреждениях гораздо выше, чем в частных клиниках.

При этом отвечая на вопрос о возможности сокращения периода для прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель, министр заметил, что этот вопрос сложный и требующий качественной проработки со стороны медицинского сообщества.

Еще Белгидромет высказался о радиационной обстановке после отключения от электроснабжения Чернобыльской АЭС.