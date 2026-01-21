Минздрав Беларуси сказал о запрете абортов в частных медцентрах

Данную норму включили в законопроект Кодекса о здравоохранении. Глава Минздрава также пояснил, что запретить аборты в частных медцентрах хотят в связи с тем, что результативность предабортного консультирования в госучреждениях гораздо выше, чем в частных клиниках.