Редактирование генома будет способно полностью вылечить пациента от гепатита В

Он уточнил, что фундаментальная часть работы уже завершена, доказана эффективность и безопасность технологии. «Дальнейшие этапы уже не занимают столько времени, как ранние исследования. Есть шанс, что уже в ближайшие годы первые пациенты смогут получить препарат. Это важно, потому что интерес огромный: нам регулярно пишут люди из разных стран, спрашивают о перспективах лечения. И наша команда, конечно, рассчитывает оправдать их ожидания», — заключил он.