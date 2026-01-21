856 заявлений на выплаты подали жители Таганрога после атак БПЛА

В Таганроге после серии воздушных атаки приняли 856 заявлений на единовременную материальную помощь, а также на выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества. Об этом 21 января рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Более 30% выплат произведены. Все выплаты планируем завершить до конца месяца. Каждое заявление на контроле, — подчеркнула Светлана Камбулова.
После атаки, произошедшей 13 января, в Таганроге зафиксировали повреждения 84 окон и балконов, 60 уже восстановили. Работы продолжаются.
Отдельно рассматривается вопрос о компенсациях за повреждение автотранспорта.
— Совместно с министерством транспорта Ростовской области уточняем перечень документов, необходимых для подачи заявлений. О порядке обращений проинформирую дополнительно, — добавила Светлана Камбулова.
По вопросам, связанным с выплатами, следует обращаться в городское управление защиты от ЧС. С восстановлением остекления должны помочь в управлении капитального строительства. Также консультации можно получить в управлении транспорта Таганрога.
