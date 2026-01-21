В Ростове вандалы разбили изображение красноармейцев в подземном переходе

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова, в районе Пригородного автовокзала, произошел акт вандализма. В подземном пешеходном переходе неизвестные сломали настенную плитку, на которой было размещено изображение бойцов Красной Армии, освобождавших Родину от фашистов. На это обратила внимание местная жительница Мария.