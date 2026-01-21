В Ростове вандалы разбили изображение красноармейцев в подземном переходе

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова, в районе Пригородного автовокзала, произошел акт вандализма. В подземном пешеходном переходе неизвестные сломали настенную плитку, на которой было размещено изображение бойцов Красной Армии, освобождавших Родину от фашистов. На это обратила внимание местная жительница Мария.
На разбитой плитке была запечатлена фотография троих красноармейцев, занявших позиции. Один из солдат изображен с противотанковым ружьем Дегтярева (ПТРД).
Плитку на стене обещают восстановить. Фото предоставлено неравнодушной ростовчанкой Марией.
В администрации города Ростова-на-Дону подтвердили факт порчи имущества и прокомментировали инцидент:
— По факту порчи имущества в настоящее время направлено обращение в полицию для установления личности лиц, совершивших вандализм в подземном пешеходном переходе по пр. Шолохова. Силами подрядной организации была выполнена уборка перехода.
В мэрии там также добавили, что при наступлении благоприятной погоды будут проводиться работы по восстановлению плитки на стенах и приведению ступеней в нормативное состояние.
На плитку было нанесено изображение красноармейцев. Екатерина ПОПОВА.
В администрации не уточнили, будет ли вновь нанесено изображение советских бойцов или будет нанесено какое-либо другое тематическое изображение, посвященное Великой Отечественной войне.
