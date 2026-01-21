Кричал и вел себя странно: подростка сняли с крыши многоэтажки во Владивостоке

Серьезная ситуация произошла в Первореченском районе Владивостока. В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на крыше одного из зданий в районе Океанского проспекта находится подросток. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Тревожный сигнал привлек внимание правоохранителей: по словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно и громко кричал. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, специалисты МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Подростка удалось снять с крыши и передать медикам для осмотра и необходимой помощи.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека и выясняют все обстоятельства случившегося.