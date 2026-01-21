Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд поддержал проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Верховный суд поддержал проект о наказании за оскорбление памяти жертв геноцида.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, сообщили РИА Новости в пресс-службе зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал законопроект депутата Государственной Думы Ольги Занко, направленный на усиление уголовно-правовой защиты памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующий официальный отзыв подготовлен Верховным судом РФ в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».

«В документе отмечается, что принципиальных замечаний к законопроекту не имеется, в связи с чем он поддерживается», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе депутата рассказали, что законопроектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса РФ, и документом вводится три новых состава преступлений, предусматривающих дифференцированную уголовную ответственность за общественно опасные деяния, посягающие на захоронения и объекты, увековечивающие память жертв геноцида советского народа, а также за отрицание факта геноцида и оскорбление памяти его жертв.

«Идеи, которые легли в основу законопроекта, родились на площадке сторонников партии “Единая Россия”. Это был запрос общества — защитить историческую правду и память о миллионах мирных граждан, ставших жертвами нацистского геноцида. Поддержка Верховного суда подтверждает важность и правовую обоснованность предлагаемых решений», — сказала Занко, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что инициативы, которые легли в основу законопроекта, были сформированы в ходе общественного обсуждения.

По словам парламентария, эта комплексная работа — не только исторический долг, но и защита будущих поколений.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше