Вице-премьер Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси

Заместитель премьер-министра сказала о ситуации с лекарствами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на совместном заседании двух палат белорусского парламента сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

Петкевич, говоря про обеспеченность Беларуси лекарствами, заметила, что система работает стабильно, устойчиво и управляемо. Она подчеркнула, что в стране в отношении основных лекарственных препаратов были сформированы трехмесячные запасы. Также вице-премьер уточнила, что, но некоторым позициям были сформированы шестимесячные запасы. По ее словам, в стране — один из самых высоких уровней обеспеченности белорусскими препаратами.

Ранее Совмин изменил нормы льготного обеспечения лекарствами белорусов.

Тем временем Минздрав Беларуси сказал о запрете абортов в частных медцентрах.

Кроме того, минчан предупредили об опасном морозном смоге из-за аварии на теплотрассе: «Не открывать окна, не гулять долго на улице, не прогревать подолгу машины во дворах».