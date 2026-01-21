Вице-премьер Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси

Петкевич, говоря про обеспеченность Беларуси лекарствами, заметила, что система работает стабильно, устойчиво и управляемо. Она подчеркнула, что в стране в отношении основных лекарственных препаратов были сформированы трехмесячные запасы. Также вице-премьер уточнила, что, но некоторым позициям были сформированы шестимесячные запасы. По ее словам, в стране — один из самых высоких уровней обеспеченности белорусскими препаратами.