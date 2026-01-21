Самарцев ждет трехдневный отдых в честь 23 февраля

В феврале 2026 года жителей Самарской области ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества. Праздник 23 февраля выпадает на понедельник, что обеспечивает трехдневный отдых с 21 по 23 февраля для тех, кто работает по пятидневке, сообщают юристы сервиса SuperJob.