Самарцев ждет трехдневный отдых в честь 23 февраля

В феврале 2026 года жителей Самарской области ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества. Праздник 23 февраля выпадает на понедельник, что обеспечивает трехдневный отдых с 21 по 23 февраля для тех, кто работает по пятидневке, сообщают юристы сервиса SuperJob.
«Всего в феврале будет 19 рабочих и 9 выходных дней. Для сотрудников со сменным графиком количество дней определяется их расписанием», — рассказал руководитель юридической практики, Александр Южалин.
Юрист напомнил, что работа в праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.