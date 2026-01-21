Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

В материалах пресс-службы московской мэрии отмечается, что новая дорога снизит на 5% нагрузку на Калужское шоссе, улицу Александры Монаховой и проектируемый проезд № 812, который проходит от Бачуринской улицы до Коммунарского шоссе. В частности, водители смогут доезжать от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе за 10 минут, то есть в три раза быстрее.