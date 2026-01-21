Найдена методика влияния на состояние раковых клеток с помощью гравитации

По словам исследователей, долгое время считалось, что все ключевые процессы в клетке, включая переход от покоя к движению, управляются биохимическими сигналами — работой определенных белков и генов. Однако в последние годы ученые пришли к тому, что физические факторы также играют роль в ее поведении и судьбе. Например, давление, натяжение, жесткость клетки и обычная сила тяжести напрямую влияют на то, как клетка себя поведет. Согласно исследованиям, в условиях изменения гравитации клетки, в том числе раковые, начинают вести себя иначе и меняют форму. Это означает, что гравитация выступает в роли физического регулятора, который удерживает клетку в определенном положении, а ослабление этой силы влияет на появление новых состояний. Так ученые ПНИПУ пришли к созданию математической модели, с помощью которой впервые объяснили влияние гравитации на изменение раковой клетки. По данным вуза, подобных результатов в мировой науке ранее не было.