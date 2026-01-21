Кубань и Адыгея ночью подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ

Краснодарский край и Республика Адыгея в ночь на 21 января были атакованы дронами. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников.