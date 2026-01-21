Милиция сказала, с какого возраста ребенок может один пойти в магазин или школу в Беларуси

В милиции сказали, с какого возраста ребенка можно отпускать одного в магазин или школу, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.
Правоохранители отметили, что в законе не указан конкретный возраст, с которого можно отпускать ребенка на улицу одного. Однако родители обязаны обеспечивать безопасность и контроль за своими детьми.
— Если будет установлено, что несовершеннолетний оставлен без присмотра необоснованно, административную ответственность в виде штрафа понесут взрослые, — прокомментировал Семен Лебко, участковый инспектор милиции Октябрьского РОВД Могилева.
