Жители Башкирии массово жалуются на неработающий мобильный интернет

Жители Уфы и ряда других городов Башкирии сегодня днем, 21 января, столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает доступность онлайн-сервисов, резкий рост числа жалоб на отсутствие связи начался примерно в 13:45 по местному времени.
По предварительной информации, причиной сбоя могли стать плановые мероприятия, связанные с вопросами безопасности. Как ранее отмечалось в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи время от времени отключают часть вышек сотовой связи. Такая мера применяется для затруднения навигации беспилотных летательных аппаратов, так как сигнал мобильной сети теоретически может использоваться для их наведения. Временные ограничения связи входят в комплекс превентивных мер защиты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.