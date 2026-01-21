Жители Башкирии массово жалуются на неработающий мобильный интернет

По предварительной информации, причиной сбоя могли стать плановые мероприятия, связанные с вопросами безопасности. Как ранее отмечалось в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи время от времени отключают часть вышек сотовой связи. Такая мера применяется для затруднения навигации беспилотных летательных аппаратов, так как сигнал мобильной сети теоретически может использоваться для их наведения. Временные ограничения связи входят в комплекс превентивных мер защиты.