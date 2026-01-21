В Иркутской области почетным донорам увеличили ежегодные выплаты. Размер ежегодной выплаты увеличился и составит 19 497,68 рублей. В прошлом году эта сумма была меньше — 18 207,64 рублей.
— В 2025 году такие выплаты получили 8 744 донора. Звание «Почетный донор России» присваивается тем, кто 40 раз сдал кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовал плазму, — сообщил глава минсоцразвития Иркутской области Владимир Родионов.
Почетные доноры имеют право на социальные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством. К таким мерам относятся льготы при предоставлении ежегодного отпуска и медицинское обслуживание. Лица, впервые претендующие на получение выплат, обязаны подать заявление в органы социальной защиты населения по месту регистрации.
