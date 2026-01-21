В Иркутской области почетным донорам увеличили ежегодные выплаты

— В 2025 году такие выплаты получили 8 744 донора. Звание «Почетный донор России» присваивается тем, кто 40 раз сдал кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовал плазму, — сообщил глава минсоцразвития Иркутской области Владимир Родионов.