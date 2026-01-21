Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три БПЛА ликвидировали в Ростовской области

Силы ПВО ликвидировали на Дону три БПЛА самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

С 23 часов 20 января до 7 часов утра 21 января в Ростовской области ликвидировали три БПЛА. Соответствующую информацию указали в телеграм-канале Минобороны России.

Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, минувшей ночью воздушную атаку отразили в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше