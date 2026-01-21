Три БПЛА ликвидировали в Ростовской области

С 23 часов 20 января до 7 часов утра 21 января в Ростовской области ликвидировали три БПЛА. Соответствующую информацию указали в телеграм-канале Минобороны России.
Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По информации губернатора Юрия Слюсаря, минувшей ночью воздушную атаку отразили в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах.
