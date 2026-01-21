Минтруда сказало белорусам, как работать в декрете и получать пособие на ребенка. Подробности озвучили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили на вопрос: можно ли работать во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет. И как подобное будет влиять на размер выплат.
«В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком член семьи, осуществляющий такой уход, может выйти на работу в любое время до достижения ребенком 3 лет», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.
И обратили внимание, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет будет зависеть от режима работы. В случае, если белорус работает не более чем на 0,5 ставки, то пособие сохранится в полном объеме. При выходе на работу на полный день, выплата окажется 50% от размера пособия.
В ведомстве пояснили: если белорус, находясь в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, то в этом случае пособие сохранится в полном объеме.
Так, на первого ребенка пособие составит 931,91 рубля, на второго и последующих детей — 1 065,04 рубля, на ребенка-инвалида — 1 198,17 рубля. В Минтруда заметили, что выход на работу, а также осуществление другой деятельности, не оказывают влияния на размер и право получения другого вида пособия — семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.
