Минтруда сказало белорусам, как работать в декрете и получать пособие на ребенка

Так, на первого ребенка пособие составит 931,91 рубля, на второго и последующих детей — 1 065,04 рубля, на ребенка-инвалида — 1 198,17 рубля. В Минтруда заметили, что выход на работу, а также осуществление другой деятельности, не оказывают влияния на размер и право получения другого вида пособия — семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.