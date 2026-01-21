Число заболевших ОРВИ выросло на 53,9 процента в Воронежской области

За минувшую неделю, с 12 по 18 января, в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 8 728 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Свыше 40 процентов заболевших — 3 547 — дети до 14 лет.
Таким образом, зафиксирован скачок по заболеваемости — на 53,9 процента. Ведь за позапрошлую неделю, с 5 по 11 января, вирус в регионе «поймали» 5 669 человек. А по детям зафиксирован рост — на 51 процент (с 2 349).
Сотрудники Роспотребнадзора призывают носить защитные маски в местах массового скопления людей, пользоваться любыми доступными антисептическими средствами, часто и тщательно мыть руки.