Число заболевших ОРВИ выросло на 53,9 процента в Воронежской области

Таким образом, зафиксирован скачок по заболеваемости — на 53,9 процента. Ведь за позапрошлую неделю, с 5 по 11 января, вирус в регионе «поймали» 5 669 человек. А по детям зафиксирован рост — на 51 процент (с 2 349).