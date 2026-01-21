Мэр Омска вручил награды семьям десантников

Мэр Сергей Шелест на своем Телеграм-канале сообщил о том, что вручил медали родственницам омских десантников, воюющих с боевиками ВСУ. По его словам, омичи с честью несут службу в различных подразделения армии, участвующих в СВО.
«Наши парни находятся на передовой с начала СВО. Они принимали участие в битвах за Бахмут, выполняли боевые задачи в Часовом Яре, сейчас выжимают врага на Херсонском направлении. Дома за них молятся и ждут самые верные и преданные сердца хранительниц домашнего очага», — подчеркнул мэр.
Памятные медали для мам и супруг омских десантников от командования 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приехали в город во вторник, 20 января.
«Сегодня со словами благодарности и самыми теплыми пожеланиями передал им награды, которые преодолели тысячи километров пути. Уверен, каждая медаль станет настоящей семейной реликвией, как знак нерушимости любви», — добавил Шелест.
Напомним, сам Сергей Шелест в свои армейские времена служил именно в ВДВ.
