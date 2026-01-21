В Ростовской области 28 человек обвиняют в печати фальшивых денег на 35 млн рублей

По версии следствия, с мая 2018 по октябрь 2023 года группа действовала по всей стране — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана, Крыма, Ростовской области и Красноярского края. Фальшивые деньги печатали в специально оборудованных помещениях, а затем перевозили партиями на арендованных машинах. Для хранения использовали квартиры, частные дома и тайники в разных регионах.