В Ростовской области 28 человек обвиняют в печати фальшивых денег на 35 млн рублей

Прокуратура Ростовской области направила в суд дело о фальшивомонетчиках, действовавших по всей России.

Источник: Комсомольская правда

На Дону 28 человек обвинили в печати тысяч поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, с мая 2018 по октябрь 2023 года группа действовала по всей стране — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана, Крыма, Ростовской области и Красноярского края. Фальшивые деньги печатали в специально оборудованных помещениях, а затем перевозили партиями на арендованных машинах. Для хранения использовали квартиры, частные дома и тайники в разных регионах.

Подделки сбывали двумя основными способами. Либо покупали на них товары в магазинах, либо продавали третьим лицам по цене ниже номинала.

Однако деятельность сообщества пресекли в результате масштабной операции. Правоохранители изъяли более семи тысяч фальшивых банкнот на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, а также печатное оборудование и все технические средства для их изготовления. Дело было направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

