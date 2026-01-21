В Ростовской области 28 человек обвиняют в печати фальшивых денег на 35 млн рублей

На Дону 28 человек обвинили в печати тысяч поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
По версии следствия, с мая 2018 по октябрь 2023 года группа действовала по всей стране — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана, Крыма, Ростовской области и Красноярского края. Фальшивые деньги печатали в специально оборудованных помещениях, а затем перевозили партиями на арендованных машинах. Для хранения использовали квартиры, частные дома и тайники в разных регионах.
Подделки сбывали двумя основными способами. Либо покупали на них товары в магазинах, либо продавали третьим лицам по цене ниже номинала.
Однако деятельность сообщества пресекли в результате масштабной операции. Правоохранители изъяли более семи тысяч фальшивых банкнот на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, а также печатное оборудование и все технические средства для их изготовления. Дело было направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
